В Китае сегодня состоялось открытие XIX съезда Коммунистической партии страны (КПК), выступил председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета партии Си Цзиньпин.

"Социализм с местной спецификой вступил в Китае в новую эру развития", - заявил Цзиньпин. Китайский политик заявил, что КПК "должна объединить все нации китайского народа, повести их к построению общества средней зажиточности и одержать великую победу при вступлении в новую эру социализма с китайской спецификой". Си Цзиньпин отметил, что перспективы Китая "очень светлые, но и вызовы весьма серьезны", - сообщает ТАСС.

Он перечислил ряд успехов деятельности партии, в том числе в сфере борьбы с коррупцией. "Борьба с коррупцией сформировала подавляющую позицию", — заявил Цзиньпин.