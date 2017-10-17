Первый в мире напечатанный на 3D-принтере мост открыли в Нидерландах

В голландском городе Гемерт открыли первый в мире велосипедный мост, изготовленный при помощи 3D-принтера.

Конструкцию длиной в 8 метров сделали в лаборатории Технического университета Эйндховена за 3 месяца. Сооружение из 800 слоев бетона способно выдержать вес 40 грузовых автомобилей. В ближайшем будущем специалисты планируют напечатать из бетона жилые дома, сообщает РИА Новости.

Ранее «Аргументы недели» писали, что ученые собрались выращивать на МКС органы для космонавтов при помощи магнитного 3D-биопринтера. Предполагается, что устройство начнет свою работу на околоземной орбите в следующем году.