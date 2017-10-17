Участники митинга в Киеве объявили о намерении взять штурмом Раду

Участники митинга у стен Верховной Рады сообщили о своем намерении взять здание украинского парламента штурмом.

Один из ораторов, выступивших на акции, заявил, что задействованные в охране порядка на мероприятии полицейские должны предоставить митингующим коридор. В противном случае протестанты готовы пойти на штурм Рады, сообщает украинское издание «Вести».

В центре Киева сегодня проходит митинг в поддержку политической реформы. Ранее «Аргументы недели» писали о драке между участниками протестного мероприятия и правоохранителями. Активисты намерены митинговать около стен Рады до того момента, когда власти выполнят их требования.