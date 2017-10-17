Тимошенко назвала Ляшко «балаболом» и «бобиком»

В Верховной Раде Украины произошла перепалка между депутатами Юлией Тимошенко и Олегом Ляшко.

В ходе сегодняшнего заседания согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов Ляшко заявил, что Тимошенко должна вернуть в государственную казну 200 млн долларов, которые она ранее якобы вывезла в офшорные зоны. Отвечая на это обвинение, руководитель партии «Батькивщина» сказала, что не собирается обращать внимания на «балаболов», которые работают на президента Украины Петра Порошенко. Юлия Тимошенко посоветовала главе государства начать бороться с ней «своими руками», а не с помощью «бобиков», сообщает РИА Новости.

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали, что в центре Киева начались столкновения между участниками митинга в поддержку политической реформы и полицейскими.