В центре Киева начались столкновения между митингующими и полицейскими

Митинг у стен Верховной Рады Украины перерос в столкновения с полицией.

Некоторое время назад на улице Грушевского завязалась потасовка между участниками акции, шедшими с палатками, и правоохранителями. Митингующие нанесли телесные повреждения одному полицейскому, также им удалось отобрать у стражей порядка металлические щиты.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, протестующие начали устанавливать у здания украинского парламента палатки. В МВД заявили, что принимают меры по стабилизации ситуации.

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали, что участники митинга в Киеве оскорбили и забросали яйцами депутата Рады.