В центре Киева начались столкновения между митингующими и полицейскими
17 октября 2017, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]
Митинг у стен Верховной Рады Украины перерос в столкновения с полицией.
Некоторое время назад на улице Грушевского завязалась потасовка между участниками акции, шедшими с палатками, и правоохранителями. Митингующие нанесли телесные повреждения одному полицейскому, также им удалось отобрать у стражей порядка металлические щиты.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, протестующие начали устанавливать у здания украинского парламента палатки. В МВД заявили, что принимают меры по стабилизации ситуации.
Ранее во вторник «Аргументы недели» писали, что участники митинга в Киеве оскорбили и забросали яйцами депутата Рады.