Участники митинга в Киеве оскорбили и забросали яйцами депутата Рады

На митинге, проходящем сегодня у стен Верховной Рады Украины, забросали яйцами народного депутата Алексея Гончаренко.

Об инциденте стало известно после того, как один из участников акции разместил в Facebook видеозапись с Гончаренко. Судя по ролику, сначала митингующие и депутат, представляющий в Раде «Блок Петра Порошенко», обменялись оскорблениями. Затем протестанты закидали парламентариями яйцами, после чего он удалился.

Во вторник в Киеве проходит митинг в поддержку политической реформы. Ранее «Аргументы недели» процитировали президента Украины Петра Порошенко, который высказался о данной акции.