Испанский Конституционный суд признал закон о проведении референдума в Каталонии недействительным.

Соответствующую информацию опубликовала газета El Mundo. Издание отметило, что данное решение судьи приняли единогласно.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум, участники которого высказались за выход автономии из состава Испании. На прошлой неделе каталонские власти приняли декларацию о независимости региона. Вице-премьер правительства Испании Сорайя Саэнс де Сантамария в ответ на это заявила, что результаты проведенного плебисцита незаконны, и обвинила руководство Каталонии в дестабилизации ситуации.