В Киеве признали бесполезность законов о возвращении Крыма и Донбасса

Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс под свою юрисдикцию с помощью соответствующих законов. Об этом заявил замминистра по делам беженцев Георгий Тука.

В интервью агентству УНН украинский чиновник назвал принятие подобных правовых актов политиканством. Тука добавил, что возвратить неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей Киев сможет только в случае повышения боеспособности армии и успешного развития экономики.

Ранее в Верховной Раде был одобрен в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. В документе отсутствует пункт о приоритетном значении заключенных в Минске мирных соглашений для урегулирования конфликта на востоке Украины.