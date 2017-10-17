Вербовщица ИГ* задержана на территории Каталонии

Во вторник, 17 октября, стало известно, что на территории Каталонии задержали вербовщицу террористической организации "Исламское государство", деятельность которой запрещена в Российской Федерации.

Согласно последней информации, каталонская Гражданская Гвардия обнаружила 21-летнюю уроженку Испании в муниципалитете Паламос, расположенном в провинции Жирона. Как отмечает сегодня РИА "Новости", молодая женщина осуществляла вербовку террористов для ИГ.

Подчеркивается, что в течение последних двух лет испанка активно распространяла материалы пропагандистского характера в социальных сетях.