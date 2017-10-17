СМИ: артиллерия дала несколько залпов в центре Киева возле Рады

О том, что в центре Киева в Мариинском парке недалеко от Верховной рады Украины, во вторник артиллерийская батарея ВСУ дала несколько залпов, передал телеканал "ТВ Звезда".

Артиллерия развернута здесь с самого утра, - пишут украинские СМИ. По официальной версии, был дан торжественный салют в честь визита на Украину президента Мальты.

Сегодня в центре Киева проходят массовые акции протеста сторонников лидера «Движения новых сил», экс-губернатора Одесской области, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили против действующей украинской власти. По мнению многих украинских журналистов, батарея установлена с целью психологического воздействия на митингующих.

В Киеве усилены меры безопасности. Бойцы полиции двойной цепью окружили здание Верховной рады, многие улицы в центре украинской столицы перекрыты.

Напомним, Саакашвили и его сторонники собираются озвучить требования к властям Украины.