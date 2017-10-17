Беременная герцогиня Кэтрин удивила поклонников танцем с медведем

Герцогиня Кэтрин, которая ждет третьего ребенка, на днях удивила своих поклонников.

Будущая многодетная мать появилась на благотворительном мероприятии, которое проходило на вокзале Паддингтон в Лондоне. Присутствие супруги принца Уильяма не было запланировано, однако в последний момент женщина решила сопровождать мужа.

Как сообщает "7 Дней", герцогиня выбрала для события розовое платье, подчеркнувшее ее изменившиеся формы. Она выглядела цветущей и радостной и даже станцевала с актером, облаченным в костюм медвежонка. Вероятно, токсикоз, который мучил женщину первые несколько месяцев беременности, немного ослаб, вследствие чего она получила возможность вернуться к своим обычным обязанностям.