На Мальте погибла журналистка, критиковавшая правительство

На Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка и блогер Дафне Каруана Галиция, критиковавшая местное правительство. Дафне Каруана Галиция вела свой блог, в котором критиковала правительство и уличала правящую элиту в коррупции.

Журналистка также расследовала связь местных политиков с "Панамскими документами" - резонансным делом об офшорных счетах, - сообщает ТАСС со ссылкой на итальянские СМИ. Блогер за две недели до гибели обращалассь с заявлением в полицию об угрозах в свой адрес. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат назвал убийство журналистки "варварским актом".

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж, узнав о расправе над блогером, заявил, что заплатит 20 тысяч евро за сведения, которые помогут найти убийц журналистки, - сообщает ТАСС.

"Пришел в ярость, узнав, что мальтийская журналистка и блогер Дафне Каруана Галиция была убита этим вечером недалеко от собственного дома с помощью бомбы", - написал Ассанж сообщение в Твиттер.