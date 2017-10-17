Власти КНДР озвучили условия отказа от ядерного оружия

Власти КНДР озвучили свое условие отказа от ядерного оружия.

Заместитель постоянного представителя Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен в рамках выступления на заседании комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению отметил, что страна намерена сохранить свой арсенал, пока оружие есть у США. Он также добавил, что ядерная война может начаться в любой момент.

Как уточняет РИА "Новости", КНДР поддерживает идею полного уничтожения ядерного оружия, однако американские власти постоянно угрожают Северной Корее и шантажируют ее. Именно поэтому северокорейское руководство не намерено пока примыкать к соглашению о денуклеаризации.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин ввел санкции в отношении КНДР.