Дональд Трамп намерен посетить Республику Корея в ноябре

Американский лидер Дональд Трамп намерен 7-8 ноября посетить Республику Корея.

Эту информацию предоставил официальный представитель лидера РК Пак Су Хён в рамках брифинга для представителей СМИ. Как отмечает ТАСС, ранее президент Дональд Трамп и его супруга Мелания хотели провести в стране три дня, однако визит было решено сократить.

Предполагается, что в рамках переговоров главы США и Республики Корея обсудят ряд вопросов, которые касаются двусторонних политических и торгово-экономических отношений двух стран, а также возможные способы решения проблемы, сложившейся вокруг КНДР.