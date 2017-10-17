СМИ: центральные улицы Киева перекрыты в день митинга Саакашвили

Во вторник, 17 октября, стало известно, что центральные улицы Киева были перекрыты.

Согласно последней информации, это произошло после того, как администрация столицы Украины отдала соответствующее распоряжение. Подобные меры безопасности, как уточняет ТАСС, ссылаясь на АП страны, связаны в визитом в Киев президента Мальты Марии Луизы Колейро Прека.

На сегодняшний день в центре города намечено еще одно важное мероприятие – митинг бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Сегодня политик и его сторонники озвучат требования к властям Украины.