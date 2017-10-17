КНДР: ядерная война может начаться в любой момент

Власти КНДР сделали серьезное заявление.

Заместитель постоянного представителя Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен подчеркнул, что ядерная война "может начаться в любой момент".

В рамках выступления на заседании комитета Генассамблеи Организации Объединенных Наций по разоружению дипломат уточнил, что КНДР последовательно выступает за полное уничтожение ядерного оружия во вскм мире, однако пока США отрицают данный договор, Северная Корея намерена сохранять свой арсенал, передает сегодня РИА "Новости".