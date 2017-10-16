В Польше просят возобновить МПП с Калининградской областью на период мундиаля

Рупор польского правительства - radiopolsha.pl - впервые публично озвучил идею о возобновлении малого приграничного передвижения (МПП) с Калининградской областью. В качестве инициатора идеи называется польская крестьянская партия, которая, по заверению источника, призывает возобновить МПП с Россией на период проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.



Глава партии Владислав Косиняк-Камыш написал по этому поводу премьер-министру Беате Шидло письмо, сообщает radiopolsha.pl. По его мнению, такое решение позволит польским предпринимателям и фермерам извлечь выгоду от успеха футболистов. Лидер Польской крестьянской партии отметил, что матчи будут также проводиться в Калининградской области, возможно, с участием польской сборной.



«Также самое время поговорить о снятии эмбарго на польскую продукцию в России для восстановления каких-либо экономических отношений», - говорится с письме Владислава Косиняк-Камыша. По его словам, политические санкции, введенные в отношении России, не должны испортить взаимные туристические, экономические и спортивные отношения.



Депутат Польской крестьянской партии Уршула Паславская напомнила, что МПП стало огромным импульсом для развития приграничных районов, особенно для гмин и повятов, которых коснулась проблема безработицы. Она подчеркнула, что в 2015 году россияне в области функционирования МПП оставили более 300 млн злотых.



Напомним, малое приграничное передвижение с Калининградской областью действует с 2012 года. Оно было приостановлено в 2016 году по надуманному польской стороной предлогу - в целях безопасности в связи с проведением Всемирных дней молодежи и саммита НАТО в Варшаве.

по сообщению портала "НИА-Калининград"