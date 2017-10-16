Взрыв произошел на окраине Тбилиси

На окраине Тбилиси в понедельник, 16 октября, прогремел взрыв.

Согласно последней информации, происшествие, в результате которого пострадали три человека, случилось неподалеку от автозаправочной станции. Как отмечает РИА "Новости", люди, получившие травмы, были экстренно доставлены в клиники города.

В настоящий момент на месте активно работают пять спасательных бригад. Пожар, вспыхнувший после взрыва, удалось ликвидировать. Известно, что повреждено здание. Причины случившегося устанавливаются.