Бахрейн и РФ ведут переговоры о поставках С-400
16 октября 2017, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 16 октября, стало известно, что Бахрейн и Россия в настоящий момент активно ведут переговоры по поставкам систем ПВО С-400.
Об этом сегодня сообщил командующий королевской гвардией шейх Насер бен Хамад Аль Халифа в рамках открытия оборонной выставки BIDEC.
Он подчеркнул, что в настоящий момент Бахрейн и Россия находятся на стадии переговоров, однако, как выразился шейх, он надеется, что с "божьей помощью" данный процесс в скором времени будет успешно завершен, передает РИА "Новости".