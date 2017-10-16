Бахрейн и РФ ведут переговоры о поставках С-400

В понедельник, 16 октября, стало известно, что Бахрейн и Россия в настоящий момент активно ведут переговоры по поставкам систем ПВО С-400.

Об этом сегодня сообщил командующий королевской гвардией шейх Насер бен Хамад Аль Халифа в рамках открытия оборонной выставки BIDEC.

Он подчеркнул, что в настоящий момент Бахрейн и Россия находятся на стадии переговоров, однако, как выразился шейх, он надеется, что с "божьей помощью" данный процесс в скором времени будет успешно завершен, передает РИА "Новости".