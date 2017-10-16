Источник: РФ начала поставки автомата Калашникова Филиппинам

В понедельник, 16 октября, стало известно, что Россия приступает к поставкам автоматов Калашникова Филиппинам.

Данную информацию сегодня предоставил источник в сфере военно-технического сотрудничества, который отметил, что РФ уже начала реализацию договоренности, достигнутой ранее, передает РИА "Новости".

Посол Филиппин в России Карлос Соретта некоторое время назад сообщал, что РФ намерена безвозмездно передать филиппинской стороне 5 тысяч автоматов Калашникова, миллион патронов, а также двадцать военных грузовых автомобилей. Предполагается, что корабль с оружием встретят на Филиппинах уже 22 октября.