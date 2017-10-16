РОЭ: Россия и Саудовская Аравия подписали ряд контрактов о поставках вооружения

В понедельник, 16 октября, стало известно, что РФ и Саудовская Аравия по итогам переговоров президента Владимира Путина и короля Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда подписала ряд оружейных контрактов.

Заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский подтвердил данную информацию, однако не стал уточнять детали договоров, передает РИА "Новости".

Ранее официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева заявила, что РОЭ и Саудовская военно-промышленная компания договорились о локализации производства автоматов АК-103. Кроме того, было подписано соглашение о поставках систем ПВО С-400 и противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ".