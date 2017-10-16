Стало известно, сколько займет реконструкция Мехико после землетрясения

Мэр Мехико Мигель Анхель Мансера сообщил, сколько времени займет реконструкция мексиканской столицы после мощного землетрясения в сентябре.

По его словам, работы будут проводиться в течение 6-7 лет. В настоящий момент перед властями города стоит задача разработать финансовую стратегию, передает издание Pais. Уточняется, что план реконструкции будет подготовлен к 31 декабря текущего года.

Ранее Мансера заявил о том, что в Мехико начинают сносить здания, которые признаны непригодными для жилья и представляют опасность.