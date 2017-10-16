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//В мире 13+

В Австрии на парламентских выборах победили консерваторы

16 октября 2017, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Австрии на парламентских выборах победили консерваторы
фото: pixabay.com

Консерваторы из Австрийской народной партии во главе с министром иностранных дел страны Себастьяном Курцем одержали победу на досрочных выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента).

Согласно предварительным данным, партия Курца в ходе голосования набрала 31,6% голосов избирателей, передает сегодня ИА REGNUM, ссылаясь на Deutsche Wellе. Уточняется, что если 31-летнему политику удастся сформировать правящую коалицию, то он будет самым молодым лидером страны в Европейском союзе.

На втором месте с 26,9% голосов оказалась социал-демократическая партия Австрии. Третью позицию заняли правые популисты из Австрийской партии свободы, набравшие 26% голосов.

 

 

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Армен Джигарханян попал в больницу

В воскресенье, 15 октября, стало известно, что известный российский актер Армен Джигарханян попал в больницу. В настоящий момент артист проходит необходимый курс лечения под чутким наблюдением врачей.

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РОЭ: Россия и Саудовская Аравия подписали ряд контрактов о поставках вооружения

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В Австрии на парламентских выборах победили консерваторы

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В учениях ВДВ в Приморье участвуют около 2 тыс. военных

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Саакашвили не исключает, что власти Украины его устранят

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Морское сообщение между Владивостоком и КНДР возобновлено

Утром в понедельник, 16 октября, стало известно, что возобновилось морское сообщение между Владивостоком и КНДР, которое было приостановлено в августе. Пассажиров, однако, пока не перевозят.

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Представитель Дмитрия Марьянова не стал уточнять подробности трагедии

Представитель Дмитрия Марьянова не стал уточнять подробности трагедии

Представитель популярного российского актера Дмитрия Марьянова Алевтина Кунгурова подтвердила информацию о его внезапной смерти. Время и дата прощания с актером пока неизвестны.

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На Кубани в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие

Взрыв газа произошел в жилом доме в Славянском районе Краснодарского края, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. После взрыва начался пожар, который охватил более 80 кв.м площади.

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Судно с углем из США нанесло многомиллионный ущерб одесскому порту

Судно с углем из США нанесло многомиллионный ущерб одесскому порту

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По информации СМИ, умер российский актер Дмитрий Марьянов

По информации СМИ, умер российский актер Дмитрий Марьянов

Советский и российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался 15 октября в возрасте 47 лет. По предварительной информации, актер почувствовал себя плохо, друзья вызвали медиков, но до больницы Марьянова не довезли.

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В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали "сталкеров" из России

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали "сталкеров" из России

Полиция Украины арестовала три группы сталкеров на территории Чернобыльской атомной электростанции. Ведомство сообщило, что среди арестованных есть двое граждан Российской Федерации.

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Открытие фестиваля молодежи в Сочи было прервано влюбленным из Владикавказа

Открытие фестиваля молодежи в Сочи было прервано влюбленным из Владикавказа

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СМИ сообщают, что Джигарханян подал в полицию заявление на свою жену

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Владимир Путин хочет вернуть в Россию состоявшихся ученых

Владимир Путин хочет вернуть в Россию состоявшихся ученых

Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов заявил, что Россия намерена предпринять определенные шаги по возвращению на родину отечественных ученых, уехавших за границу.

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