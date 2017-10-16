В Австрии на парламентских выборах победили консерваторы

Консерваторы из Австрийской народной партии во главе с министром иностранных дел страны Себастьяном Курцем одержали победу на досрочных выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента).

Согласно предварительным данным, партия Курца в ходе голосования набрала 31,6% голосов избирателей, передает сегодня ИА REGNUM, ссылаясь на Deutsche Wellе. Уточняется, что если 31-летнему политику удастся сформировать правящую коалицию, то он будет самым молодым лидером страны в Европейском союзе.

На втором месте с 26,9% голосов оказалась социал-демократическая партия Австрии. Третью позицию заняли правые популисты из Австрийской партии свободы, набравшие 26% голосов.