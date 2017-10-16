Саакашвили не исключает, что власти Украины его устранят

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не исключает, что власти Украины попытаются устранить его.

Об этом политик заявил во время выступления на митинге в Харькове, видеозапись которого была опубликована на страничке Саакашвили в социальной сети Facebook.

Экс-губернатор Одесской области убежден, что украинские власти очень хотят от него избавиться как можно скорее. Он добавил, что они могут скрутить его, депортировать и даже устранить, однако заметил, что совсем не боится этого.