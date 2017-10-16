Количество погибших после взрыва в Сомали увеличилось

Количество погибших после взрыва в столице Сомали Могадишо увеличилось.

Согласно последним данным министра информации страны Абдирахмана Османа, в результате происшествия, случившегося в субботу, скончались 276 человек. Как уточняет РИА "Новости", около 300 человек получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, 14 октября грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался в Могадишо. Ранее сообщалось, что в результате мощного взрыва погиб 231 гражданин, а не менее 275 пострадали.