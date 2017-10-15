Бывший советник предрек Трампу громкую победу в 2020 году

Бывший стратегический советник президента США Стивен Бэннон предрек громкую победу Дональду Трампу сна следующих президентских выборах в 2020 году. Стивен Бэннон уверен, что Трамп на следующих выборах наберет 400 голосов выборщиков.

Бывший советник главы Белого дома считает, что победу Трампу обеспечило "восстание популистов, националистов и консерваторов". "Дональд Трамп не только сохранит свой пост до конца срока, но на выборах 2020 года получит 400 голосов выборщиков", — заявил Бэннон в эфире телеканала ABC.

На выборах в 2016 году Трамп одержал победу на выборах президента США, набрав 304 голоса против 227 у своей соперницы Хиллари Клинтон по выборщикам от штатов. Но по числу голосов избирателей Трамп уступил.

Бэннон был одним из ближайших советников Трампа, но его подозревали в организации утечек в СМИ.