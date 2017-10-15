Возглавляемая США коалиция позволила боевикам ИГ покинуть Ракку

Боевики запрещенной в России экстремисткой организации ИГ получили возможность эвакуироваться из Ракки. Об этом узнали СМИ.

Агентство Reuters передало, что бойцы Сирийских демократических сил, которых поддерживает возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция, позволили исламистам покинуть город. Предполагается, что это произойдет сегодня вечером, экстремисты выйдут из Ракки под прикрытием «живого щита», состоящего из мирных жителей.

Сирийская Ракка в 2013 году была провозглашена «столицей» ИГ. Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали, что правительственная армия полностью взяла под свой контроль другой оплот боевиков – город Эль-Маядин.