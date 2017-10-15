На границе Казахстана и Киргизии образовалась очередь на КПП

Казахстан 10 октября усилил контроль на границе с Киргизией. По этой причине на контрольно-пропускном пункте (КПП) "Ак-Жол Автодорожный" - "Кордай" образовались большие очереди.

После того, как казахстанские власти усилили контроль за прохождением через пункты пропуска грузов и граждан, с киргизской стороны скопилось большое количество людей и грузовых автомобилей, в том числе и со скоропортящейся продукцией.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев готов созвать внеочередное заседание Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) в связи с возникшей на кыргызско-казахской границе ситуации.

"Если в течение двух дней после наших выборов ситуация на границе останется прежней, я потребую созыва внеочередного заседания ЕврАзЭС, я такое право имею", - цитирует ТАСС Атамбаева. Он подчеркнул, что в рамках ЕврАзЭС "все страны должны быть равны и находиться в одинаковых условиях".

В Казахстане СМИ писали, что некоторым людям в очереди становилось плохо.

"Кордай" — основной пункт пропуска на кыргызско-казахской границе. Через него ежедневно проходит около 25 тысяч человек и проезжает примерно две тысячи автомобилей.