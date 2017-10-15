Иран может выйти из ядерного соглашения, если США вернут санкции

Иран может рассмотреть вариант выхода из ядерного соглашения, если США попытаются восстановить санкции против республики. О том, что Иран может выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

По его словам, заявления президента США Дональда Трампа в пятницу, 13 октября, продемонстрировали "отсутствие стратегии".

Как заявил министр, если санкции будут восстановлены в особенно важных для Ирана сферах, в том числе сбыта нефти и продажи самолетов, судоходство и страхование морских перевозок, у Ирана появится несколько вариантов действий на выбор, в том числе касательно своего присутствия в ядерной сделке, передает агентство Bloomberg.