Аэропорт острова Святой Елены, названный журналистами "самым бесполезным в мире", принял первый регулярный рейс с пассажирами. На остров в Атлантическом океане прилетели 78 туристов.

Остров Святой Елены является частью британской заморской территории, в которую также входят остров Вознесения и Тристан-да-Кунья. Сюда был сослан Наполеон Бонапарт после поражения в Битве при Ватерлоо.

Первый коммерческий борт прибыл на остров только через год после открытия терминала — в мае 2017-го.

14 октября "самый бесполезный аэропорт в мире" принял самолет компании SA Airlink из Йоханнесбурга, который стал первым регулярным пассажирским рейсом, - сообщает РИА Новости.

Строительство этого аэропорта на острове обошлось Великобритании почти в 320 миллионов евро. И оказалось, что из-за недоработок воздушная гавань не может принимать большие авиалайнеры.