Первый рейс с пассажирами принял "самый бесполезный аэропорт в мире"
15 октября 2017, 08:07 [ «Аргументы Недели» ]
Аэропорт острова Святой Елены, названный журналистами "самым бесполезным в мире", принял первый регулярный рейс с пассажирами. На остров в Атлантическом океане прилетели 78 туристов.
Остров Святой Елены является частью британской заморской территории, в которую также входят остров Вознесения и Тристан-да-Кунья. Сюда был сослан Наполеон Бонапарт после поражения в Битве при Ватерлоо.
Первый коммерческий борт прибыл на остров только через год после открытия терминала — в мае 2017-го.
14 октября "самый бесполезный аэропорт в мире" принял самолет компании SA Airlink из Йоханнесбурга, который стал первым регулярным пассажирским рейсом, - сообщает РИА Новости.
Строительство этого аэропорта на острове обошлось Великобритании почти в 320 миллионов евро. И оказалось, что из-за недоработок воздушная гавань не может принимать большие авиалайнеры.