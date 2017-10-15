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В Киеве состоялся марш националистов

15 октября 2017, 07:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Киеве состоялся марш националистов

Марш националистов в Киеве, который к 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА запрещена в России) был организован сторонниками националистических партий, прошел в субботу, 14 октября, без происшествий.

Тысячи украинских националистов прошли маршем в центре Киева. Марш стартовал от памятника Шевченко. Участники акции прошли по бульвару Шевченко, Крещатику, Майдану Незалежности и Владимирскому спуску, - сообщает РИА Новости.
Участники акции также несли флаги националистических партий и организаций. Люди выкрикивали лозунги "Бандера, Шухевич - наши герои!", "Слава Украине! Героям Слава!", - сообщает ТАСС.

Националисты обращались к президенту Украины Петру Порошенко. Толпа скандировала: "Петю вон!". Организаторы назвали свое мероприятие "последним предупреждением власти" в связи с принятием в парламенте закона о статусе Донбасса.
Завершился марш на контрактовой площади. Там состоялся концерт.

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Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в Европе

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В Минфине рассказали, выдержит ли российский бюджет ужесточение санкций

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Власти Сирии требуют, чтобы Турция немедленно вывела войска из провинции Идлиб

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Дочь Валентина Юдашкина призналась, что ждет второго ребенка

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