В Киеве состоялся марш националистов

Марш националистов в Киеве, который к 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА запрещена в России) был организован сторонниками националистических партий, прошел в субботу, 14 октября, без происшествий.

Тысячи украинских националистов прошли маршем в центре Киева. Марш стартовал от памятника Шевченко. Участники акции прошли по бульвару Шевченко, Крещатику, Майдану Незалежности и Владимирскому спуску, - сообщает РИА Новости.

Участники акции также несли флаги националистических партий и организаций. Люди выкрикивали лозунги "Бандера, Шухевич - наши герои!", "Слава Украине! Героям Слава!", - сообщает ТАСС.

Националисты обращались к президенту Украины Петру Порошенко. Толпа скандировала: "Петю вон!". Организаторы назвали свое мероприятие "последним предупреждением власти" в связи с принятием в парламенте закона о статусе Донбасса.

Завершился марш на контрактовой площади. Там состоялся концерт.