Польская комиссия нашла взрыв на записи самописца Ту-154 Леха Качиньского

Министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич объявил о том, что польская комиссия нашла запись момента взрыва в записи бортового самописца борта № 1 Ту-154, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году.

Мачеревич отметил, что версию взрыва озвучила комиссия, расследующая катастрофу самолета президента Польши Леха Качиньского в своем отчете еще весной. По его словам, тогда комиссия установила, что на борту Ту-154 произошел взрыв, который в конечном итоге самолет уничтожил, теперь появилась новая информация.

Авиакатастрофа произошла при заходе на посадку самолета в аэропорту "Смоленск-Северный". Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, объявив причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Председатель технической комиссии МАК по расследованию крушения Ту-154 Алексей Морозов сообщил, что комиссия не выявила в ходе своего расследования 2010-2011 годов воздействия на борт взрывчатых веществ, - напоминает РИА Новости.

В результате авиакатастрофы под Смоленском семь лет назад погибли 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни.