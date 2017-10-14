Минобороны: коалиция во главе США находится в ступоре

В Минобороны России высказались о действиях коалиции, возглавляемой США, в Ракке.

Официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что военные "увязли" в Ракке и находятся в ступоре.

Как отмечает РБК, в министерстве также сообщили, что штурмовые подразделения сирийской правительственной армии смогли сломить сопротивление членов группировки "Исламское государство", которая запрещена в России, и полностью освободили Маядин. Напомним, что этот город являлся пунктом боевиков на востоке Сирии и был мощно укреплен.