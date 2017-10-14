Солдаты НАТО в состоянии алкогольного опьянения учинили драку в литовском баре

В одном из баров Литвы немецкие солдаты из миссии НАТО, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, устроили драку.

Происшествие случилось на прошлой неделе в городе под названием Рукла, однако информация в СМИ о нем появилась лишь сегодня. Как сообщает издание Sputnik Deutschland, пьяные солдаты НАТО начали в заведении спор, который перерос в потасовку.

Впоследствии на место случившегося приехали сотрудники полиции. Один военный был экстренно госпитализирован с травмами. Остальных вернули в казармы.