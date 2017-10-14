Астронавты продемонстрировали трюки со спиннером в невесомости на МКС

Астронавты NASA привели в восторг людей на Земле, продемонстрировав трюки со спиннером в невесомости.

Свое мастерство показали Джозеф Акафа, Марк Ванде Хай, Паоло Несполи, а также Рэндольф Джеймс Брезник. На видеозаписи, которая появилась на YouTube, астронавты не только крутили спиннер с логотипом NASA несколькими разными способами, но и сами вращались вместе с ним.

В ролике звучит бодрая музыка, а кадры с игрушкой чередуются с видами Земли с МКС.