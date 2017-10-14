В центре Киева начался марш украинских националистов в честь 75-й годовщины с момента создания УПА (Украинской повстанческой армии)*, запрещенной в России.

Перед шествием состоялся митинг у памятника Тарасу Шевченко. В акции приняли участие члены националистических партий "Национальный корпус" и "Свобода", а также сторонники "Правого сектора", деятельность которого также запрещена в РФ, передает РИА "Новости".

Известно, что на митинге прошло выступление лидера "Свободы" Олега Тягнибока, который потребовал, чтобы президент Украины Петр Порошенко вернул звание героев Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.