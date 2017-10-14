Взрыв в Сомали унес жизни 40 человек

В столице Сомали Могадишо в субботу, 14 октября, прогремел мощный взрыв.

Согласно последней информации полиции, в результате страшного происшествия в городе погибли не менее сорока человек, передает агентство Синьхуа. Есть информация о том, что на одной из оживленных улиц Могадишо взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой.

Ранее СМИ сообщали о двадцати погибших и пятнадцати пострадавших. Не исключено, что взрыв произошел напротив отеля под названием Safari.