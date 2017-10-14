Вечером в субботу в Китае объявили повышенный уровень опасности в связи с приближающимся тайфуном "Ханун".

Порывы ветра в эпицентре стихии, согласно последним данным, достигают 30 метров в секунду. Предполагается, что тайфун обрушится утром в воскресенье на побережье южных китайских провинций Гуандун и Хайнань в воскресенье утром. Не исключено, что штормовая погода будет наблюдаться в районе Шанхая и побережья восточной провинции Фуцзянь.

Как уточняет ТАСС, с начала текущего года "Ханун" является двадцатым тихоокеанским циклоном в Азии.