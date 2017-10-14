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На Китай надвигается тайфун "Ханун"

14 октября 2017, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

На Китай надвигается тайфун "Ханун"
фото: pixabay.com

Вечером в субботу в Китае объявили повышенный уровень опасности в связи с приближающимся тайфуном "Ханун".

Порывы ветра в эпицентре стихии, согласно последним данным, достигают 30 метров в секунду. Предполагается, что тайфун обрушится утром в воскресенье на побережье южных китайских провинций Гуандун и Хайнань в воскресенье утром. Не исключено, что штормовая погода будет наблюдаться в районе Шанхая и побережья восточной провинции Фуцзянь.

Как уточняет ТАСС, с начала текущего года "Ханун" является двадцатым тихоокеанским циклоном в Азии.

 

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Глава МИД Великобритании готовится посетить Россию

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Волна магнитных бурь накрыла Землю

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СМИ: В Кот-д'Ивуаре разбился украинский грузовой самолет

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Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии -Михаил Саакашвили высказал мнение о том, что в Закарпатье Украины фактически нет украинского государства, там отсутствие политики Украины.

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