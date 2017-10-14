Порошенко: ВСУ до конца года получат более тысячи единиц военной техники

Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 14 октября, пообещал, что до конца текущего года войска страны непременно получат более одной тысячи единиц вооружения, а также военной техники.

Данное заявление украинский лидер сделал в рамках церемонии вручения наград военнослужащим в Житомирской области, передает RT, ссылаясь на украинские СМИ.

Порошенко подчеркнул, что в 2017 году Вооруженные силы Украины уже получили 1,3 тысячи единиц оружия и техники и не менее 22 тысяч снарядов, а также прочих боеприпасов.