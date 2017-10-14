Порошенко: ВСУ до конца года получат более тысячи единиц военной техники
14 октября 2017, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 14 октября, пообещал, что до конца текущего года войска страны непременно получат более одной тысячи единиц вооружения, а также военной техники.
Данное заявление украинский лидер сделал в рамках церемонии вручения наград военнослужащим в Житомирской области, передает RT, ссылаясь на украинские СМИ.
Порошенко подчеркнул, что в 2017 году Вооруженные силы Украины уже получили 1,3 тысячи единиц оружия и техники и не менее 22 тысяч снарядов, а также прочих боеприпасов.