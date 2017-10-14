СМИ: В Кот-д'Ивуаре разбился украинский грузовой самолет

Грузовой самолет украинской компании потерпел крушение после взлета из аэропорта Абиджана в Кот-д'Ивуаре.

По предварительным данным, самолет вылетел из аэропорта около 8.30 по местному времени (11.30 мск) с грузом для французской армии. Через несколько минут авиалайнер упал в море.

Новостной портал Koaci со ссылкой на источники в силах безопасности Кот-д'Ивуара пишет, что на борту самолета находился груз для французской армии.

О возможных жертвах информация пока не сообщается, - передает РИА Новости. Обломки разбившегося самолета постепенно вынесло на берег. В районе авиакатастрофы начаты поисково-спасательные работы.