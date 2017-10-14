Петр Порошенко уверен, что Украина обязательно станет членом НАТО. Украинский президент в день защитника Украины выступил на церемонии присяги Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Порошенко пообещал лицеистам, что украинец в будущем сможет стать главой Североатлантического альянса.

"Нет никакого сомнения, что среди этих не по возрасту мужественных подростков стоят будущие офицеры и генералы, послы и министры. Возможно, будущий президент. И возможно, даже, – генеральный секретарь НАТО, потому что Украина обязательно станет членом альянса", – заявил Порошенко на всю страну.

Он объявил курсантам о том, что подразделения Вооруженных сил Украины получат 200 единиц военной техники, в том числе 62 танка.

Порошенко пообещал не допустить "повторения ошибок столетней давности", когда республика присоединилась к советскому государству.

На Украине ранее праздновали День защитника Отечества 23 февраля, который пришел на смену Дню Советской армии. После событий на Майдане и смены власти в стране новые власти устроили свой праздник - день защитника Украины.