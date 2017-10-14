Польша депортировала российского ученого, доктора исторических наук Карнаухова

Польша выдворила из страны российского ученого, доктора исторических наук, профессора Новосибирского государственного технического университета Дмитрия Карнаухова.

Историк с 2013 года проживал в Польше, преподавал в нескольких местных университетах, а также сотрудничал с Российским институтом стратегических исследований.

Карнаухова заподозрили в контактах с российскими спецслужбами и деятельности, противоречащей польским интересам, рассказал руководитель центра по связям с общественностью и СМИ Российского института стратегических исследований Игорь Пшеничников. По его словам, польские спецслужбы заявили, что Карнаухов работал под прикрытием, выдавая себя за ученого-исследователя, а на самом деле участвовал в "гибридной войне против Польши" - передал телеканал "Звезда".

В МИД России по поводу депортации российского историка заявили, что "раздутый очередной скандал на почве шпиономании с дежурным набором не подкрепленных доказательствами обвинений свидетельствует о нежелании официальной Варшавы прекратить искусственное нагнетание напряженности в отношениях с Россией".

МИД предупредил, что Россия не оставит действия польских властей в отношении российского ученого без ответа.