В США в Калифорнии объявлен режим ЧС из-за эпидемии гепатита А

В США в штате Калифорния объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за эпидемии вируса гепатита А. Режим ЧС объявил губернатор Калифорнии.

В последнее время в этом американском штате наблюдается крупнейшая в США за последние 22 года эпидемия гепатита А. Вспышки зафиксированы в ряде округов. Больше всего инфицированы бездомные граждане и наркоманы.

По данным властей штата, "вакцинация населения, представляющего группу риска, а также улучшение санитарной ситуации являются наиболее эффективным способом остановить передачу вируса гепатита А", - сообщает РИА Новости. "Введение режима ЧС позволит управлению здравоохранения Калифорнии закупать вакцину непосредственно у производителей и передавать их в пострадавшие районы", — говорится в сообщении правительства штата.