Депутат Верховной Рады Украины Юлия Тимошенко прокомментировала заявления президента Петра Порошенко о коррупции в министерстве обороны страны.

Украинский лидер пообещал "оторвать руки" виновным во взяточничестве в минобороны. Тимошенко уверена, что сам Порошенко "выкачивает деньги из госбюджета с помощью фальшивых документов по обеспечению Вооруженных сил Украины". В эфире телеканала NewsOne экс-премьер Украины рассказала, что Порошенко повел себя "крайне цинично", когда, обедая с военными, хвалился вкусной едой у него дома. По ее мнению, президент отмывает средства из бюджета в больших размерах якобы на нужды армии, - сообщает РИА Новости.

Комментируя заявления Порошенко о борьбе с коррупцией, Тимошенко призвала президента "отрубить себе руку" и сравнила его с мифическим существом.

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