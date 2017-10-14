Юлия Тимошенко претендует на пост президента Украины

Руководитель фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Украины, бывший премьер-министр Юлия Тимошенко намерена баллотироваться на предстоящих выборах украинского президента.

"Я могу четко сказать: я буду баллотироваться в президенты", - заявила в пятницу, 13 октября, Тимошенко в эфире телеканала NewsOne.

По словам политика, больше свой голос, голос своей команды, голос людей, которые ей доверяют, они никому не передоверит.

Настоящими демократическими партиями Тимошенко назвала "Свободу", "Батькивщину", "Самопомощь", "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, "Народный контроль", "Справедливость". По ее мнению, им необходимо "сотрудничать между собой".

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года