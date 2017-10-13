Президент Ирана пообещал «достойный ответ» на давление со стороны США

Президент Ирана подверг критике заявление Дональда Трампа, касающееся ядерной сделки с Тегераном.

Комментируя выступление своего американского коллеги, Хасан Роухани отметил, что оно было полно беспочвенных обвинений в адрес иранцев, передает Reuters. Кроме того, Роухани пообещал, что Тегеран даст «достойный ответ», если ужесточение санкций затронет национальные интересы Ирана.

Ранее в пятницу президент Соединенных Штатов заявил, что Вашингтон может выйти из соглашения по иранскому атому «в любой момент». В министерстве иностранных дел России предостерегли Дональда Трампа от использования угрожающей риторики.