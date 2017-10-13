В украинском Хмельницком полностью запретили изучение русского языка

В украинском городе Хмельницкий не осталось ни одного школьного класса, в котором изучается русский язык.

Соответствующую информацию распространила пресс-служба националистической партии «Свобода». В местном департаменте образования отметили, что это сообщение соответствует действительности. Представители ведомства заявили, что убрать русский язык из школьной программы попросили родители учеников, сообщает «Украинская правда».

Ранее «Аргументы недели» писали, что власти Украины приняли новый закон «Об образовании», ограничивающий обучение на языках национальных меньшинств. В Госдуме РФ посчитали, что данный правовой акт направлен против проживающих на Украине русских.