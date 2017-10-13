Турция отказалась принимать суда из крымских портов

В Турции введен запрет на прием судов из портов Крыма.

Как рассказали РИА Новости в Палате судоходства Союза палат и бирж Турции, данное решение было принято властями страны. Собеседники агентства объяснили введение запрета необходимостью борьбы с «неофициальными отгрузками». Что имеется в виду под ними, в Палате не конкретизировали.

Ранее на этой неделе президент Турции посетил Украину. В ходе своего визита Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает украинский суверенитет и не признает присоединение Крыма к России. В Госдуме РФ, комментируя высказывание турецкого лидера, призвали отказаться от иллюзий в отношении его политики.