Турция отказалась принимать суда из крымских портов
13 октября 2017, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]
В Турции введен запрет на прием судов из портов Крыма.
Как рассказали РИА Новости в Палате судоходства Союза палат и бирж Турции, данное решение было принято властями страны. Собеседники агентства объяснили введение запрета необходимостью борьбы с «неофициальными отгрузками». Что имеется в виду под ними, в Палате не конкретизировали.
Ранее на этой неделе президент Турции посетил Украину. В ходе своего визита Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает украинский суверенитет и не признает присоединение Крыма к России. В Госдуме РФ, комментируя высказывание турецкого лидера, призвали отказаться от иллюзий в отношении его политики.