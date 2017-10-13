Под контролем боевиков ИГ осталось менее 8% территории Сирии

В результате наступления правительственной армии, действующей при поддержке российской авиации, площадь территории Сирии, контролируемой запрещенной в РФ группировкой ИГ, сократилась до менее 8%. Об этом заявили в российском Генштабе.

Представитель Генштаба Сергей Рудской отметил, что в сентябре в борьбе с экстремистами произошел коренной перелом. За месяц боевиков ИГ удалось выбить из 142 населенных пунктов. Рудской добавил, что Россия будет продолжать операцию против исламистов до их полного уничтожения, сообщает «Интерфакс».

Ранее «Аргументы недели» опубликовали видео удара ВКС РФ по террористам в Эль-Маядине.