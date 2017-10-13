Киев заявил о возможности обмена двух задержанных в РФ украинских пограничников

В Киеве заявили, что существует возможность обмена двух задержанных в Брянской области украинских пограничников на пограничников из РФ, которые были летом задержаны на крымском участке российско-крымской границы.

Пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Олег Слободян отметил, что в настоящий момент украинская сторона пытается наладить диалог с Россией с целью получения полной информации о происшествии. По его словам, РФ якобы готова к обсуждению данного вопроса и, вероятно, согласна на зеркальные меры.

Как отмечает ТАСС, фамилии задержанных на границе россиян при этом не называются.